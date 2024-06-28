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Будут ли отключения света на выходных: ответ
На выходных могут обойтись без отключений света
В Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной. Несмотря на жару, на выходных могут обойтись без отключений света. Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.
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"Традиционно на выходные снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара", - сказала она.
Гринчук выразила надежду, что "удастся немного уменьшить графики отключения или избежать даже".
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При этом ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой.
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