Части территории Украины не будут выключать свет

Кабмин работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий

Части прифронтовой территории Украины не будут выключать свет из-за тяжелой гуманитарной ситуации и угрозы жизни. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

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Кабмин работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий.

"Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применять", - заявил Кудрицкий.

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