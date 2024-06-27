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Части территории Украины не будут выключать свет
Кабмин работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий
Части прифронтовой территории Украины не будут выключать свет из-за тяжелой гуманитарной ситуации и угрозы жизни. Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.
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Кабмин работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий.
"Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применять", - заявил Кудрицкий.
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Ранее мы писали, что ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии 6-8 недель.
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