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В "Укрэнерго" озвучили прогноз со светом на зиму

Зима для энергосистемы Украины будет непростой
 |  Автор: Ольга Опенько
В "Укрэнерго" озвучили прогноз со светом на зиму
Иллюстративное фото / Getty Images

Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины, и энергетики готовятся к различным сценариям ее прохождения. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske сообщил о нескольких сценариях, которые специалисты рассматривают:

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Пессимистический сценарий:

  • Продолжение массированных обстрелов.
  • Вывод из строя определенных объектов энергетики.
  • Меньше доступной генерации зимой, чем предусмотрено базовым планом.

Оптимистический сценарий:

  • Отсутствие удачных обстрелов врага или их незначительное количество.
  • Восстановление большего количества объектов энергетики, чем ожидается по базовому плану.
  • Меньшие отключения электричества.

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Кудрицкий отметил, что предсказать характер, массированность и точность обстрелов сейчас невозможно, поэтому украинские специалисты готовятся к худшему. Он подчеркнул, что отключения электричества следующей зимой возможны, и важно быть готовыми к сложным сценариям. Это лучше, чем обещать, что все будет хорошо, а затем неожиданно вводить отключения.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.

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