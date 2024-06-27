В "Укрэнерго" озвучили прогноз со светом на зиму

Зима для энергосистемы Украины будет непростой

Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины, и энергетики готовятся к различным сценариям ее прохождения. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske сообщил о нескольких сценариях, которые специалисты рассматривают:

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Пессимистический сценарий:

Продолжение массированных обстрелов.

Вывод из строя определенных объектов энергетики.

Меньше доступной генерации зимой, чем предусмотрено базовым планом.

Оптимистический сценарий:

Отсутствие удачных обстрелов врага или их незначительное количество.

Восстановление большего количества объектов энергетики, чем ожидается по базовому плану.

Меньшие отключения электричества.

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Кудрицкий отметил, что предсказать характер, массированность и точность обстрелов сейчас невозможно, поэтому украинские специалисты готовятся к худшему. Он подчеркнул, что отключения электричества следующей зимой возможны, и важно быть готовыми к сложным сценариям. Это лучше, чем обещать, что все будет хорошо, а затем неожиданно вводить отключения.

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