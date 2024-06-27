Когда будут отключать свет в Украине 27 июня

Облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00

В четверг, 27 июня, графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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"27 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет самым большим с 17:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при этом питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее мы писали, что ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии 6-8 недель.