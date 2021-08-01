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Сколько стоят шиншиллы в Украине: ответ
Шиншилла относится к грызунам семейства шиншилловых. В последнее время в разговорах о домашних любимцах украинцев всё больше упоминаний о небольшом и очень милом грызуне, пишет bigmir.net.
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Сколько стоит обычная шиншилла в Украине
Шиншилла подойдет тем, у кого стесненные жилищные условия, а завести домашнего "пушистика" очень хочется.
К плюсам такого домашнего питомца можно отнести:
- добродушный характер,
- легкость в приручении,
- неприхотливость к содержанию,
- привлекательный вид,
- отсутствие видоспецифического запаха
- достаточно долгий период жизни.
Стоит отметить, что шиншилла - гипоаллергенный зверек.
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Немного неудобств хозяевам может принести активность зверька по ночам и тот факт, что при свободном перемещении по квартире шиншилла может погрызть мебель, провода и другие предметы.
Средняя цена на рынке варьируется от 300-500 гривен. Также на торговых площадках можно найти предложения, когда хозяева по каким-то причинам предлагают отдать своего питомца бесплатно. Другие в нагрузку к "пушистику" готовы предоставить и клетку.
Сколько стоит клетка для шиншиллы
Шиншиллы прекрасно могут жить в обычной городской квартире. Для животных важно, чтобы помещение было светлым, сухим, хорошо проветриваемым. Животные не переносят сквозняков и прямых солнечных лучей. Таким образом, клетка - самый лучший тип домика для шиншилл. Цены на клетки на рынке стартуют от 500 до 1500 гривен, стоимость зависит от дополнительных деталей.
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Стоит отметить, что минимальные параметры клетки для содержания одной шиншиллы составляют 50х70х50 см (ширина, длина и высота).
Кроме того, в клетку стоит установить:
- деревянные полочки, по которым шиншилла будет бегать,
- поилку;
- миску для еды.
Лучше всего приобретать клетки с выдвижным поддоном, куда насыпаются стружки и опилки, служащие шиншилле подстилкой. Обязательно в клетке должен быть домик и желательно, чтоб в нем царил полумрак - условия естественного ареала обитания животных.
Дно клетки засыпают смесью из сухих стружек и опилок. Меняют их ежедневно частично и раз в неделю полностью.
Что нужно для шиншилл
Для комфортного проживания шиншиллам необходимо регулярное купание в песке. Таком образом, стоит побеспокоится о ванночке. Емкости для купания помещают в клетку ежедневно (лучше вечером) и оставляют на 1-1,5 часа.
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Стоит обратить внимание на то, что купать шиншилл в воде нельзя. Их мех очень густой и требует длительного времени для того, чтоб полностью просохнуть, а питомец тем временем может сильно переохладиться.
Так как шиншиллы грызуны, поэтому в их клетке всегда должен быть мелок, который будет помогать, не только стачивать зубы, но и обогащать организм кальцием. Для стачивания зубов шиншиллам также можно предоставить деревянные или картонные палочки.
Чем кормить
Для кормления шиншилл можно использовать как луговые, так и обычные травы. Однако свежую зелень можно применять только в качестве добавок к основной пище, так как она может стать причиной желудочно-кишечных расстройств.
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Также шиншиллы любят все виды сушеных фруктов и овощей.
Ранее мы писали, что цена щенка мопса в Украине зависит от питомника, его родословной, индивидуальных особенностей и окраса. Редкие черные и серебристые щенки стоят дороже палевых и абрикосовых мопсов. Таким образом, цена стартует от 5 до 30 тыс. гривен.