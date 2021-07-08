Сколько стоят хаски в Украине - ответ

Сибирский хаски – одна из древнейших пород собак, на протяжении многих веков верой и правдой служащая человеку

| Автор: Ольга Опенько

Собака – друг человека, первое животное, которое приручил древний человек. В наше время собака, одно из наиболее популярных животных-компаньонов. Сибирский хаски – одна из древнейших пород собак, на протяжении многих веков верой и правдой служащая человеку.

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Она была выведена коренными жителями Крайнего Севера. Чукчи крайне нуждались в собаке, которая могла бы преодолевать большие расстояния и перевозить людей и грузы от мест сезонной охоты, пишет bigmir.net.

Сколько стоит хаски с документами в Украине

Цена на щенков хаски зависит от заводчика. В Украине щенок с документами и прививками обойдется от 5 тысяч гривен. На цену влияет родословная его родителей.

Всем кто решил завести такого домашнего питомца стоит знать, что собаки открыты в общении, любят длительные прогулки. У хаски генетически обусловленное хорошее здоровье и отличные способности к обучению и дрессировке.

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Шерсть хаски не имеет характерного запаха, собака не доставит проблем, связанных с аллергическими реакциями. Из недостатков можно отметить склонность хаски к побегам, чрезмерную, разрушительную активность, упрямый характер.

Сколько стоит хаски в Украине без документов

Цена на хаски без документов намного ниже. Щенки без родословной стоят от 1000 грн. Если вы решите приютить собаку постарше, то цена будет еще ниже. Часто людям из-за разных семейных обстоятельств приходится расставаться со своими любимцами. В этом случае, хозяева готовы отдать своего собаку в хорошие руки за символическую сумму или совсем бесплатно.

Сколько стоит собака Сибирский хаски

Приобретая щенка хаски, вы должны помнить, что подолгу находиться в пределах ограниченного пространства эти сибиряки попросту не могут.

Движение, активные игры, хорошие физические нагрузки, длительные прогулки – вот стихия этих великолепных животных.

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Для того чтобы энергия собаки, особенно живущей в квартире, была направлена в нужное русло, знатоки породы рекомендуют загружать сибирского хаски по полной программе. В противном случае благоустроенность вашего дома может серьезно пострадать.

Всем, кто решит взять домой сибирского хаски нужно учесть все эти нюансы и потратить дополнительные средства для комфортного существования животного в вашем доме.

Стоит отметить, что вес собаки колеблется от 16 – 28 кг, рост от 51 – 60 см.

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Цена на рынке стартует от 1200 до 33 000 гривен.

Сколько стоит карликовый хаски в Украине 2021

Карликовые хаски или кли-каи внешне очень напоминают хаски, но из-за того, что эти псы намного меньше последних по размеру и не нуждаются в длительных прогулках, они вполне могут содержаться как в доме, так и в квартире.

Эти животные никогда и не были рабочими псами, их изначальное предназначение - собака-компаньон. Эти относительно маленькие, жизнерадостные собачки - большие любители подвижных игр.

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Существует три разновидности кли-каев, отличающиеся друг от друга по росту и весу:

Той — рост до 34 см, вес до 4,1 кг.

Миниатюрный — рост от 33 до 38 см, вес от 4,5 до 6,8 кг.

Стандартный — рост от 38 до 43 см, вес от 7,3 до 10 кг. Рост от 43 до 44,5 см считается недостатком, а рост свыше 45,5 см — дисквалифицирующим пороком.

Эта порода собак достаточно редкая, предложений на рынке не так много. Цена стартует от 5 тысяч гривен и выше.

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