Курс валют на 02.08.2021: Доллар покатился вниз

Евро также подешевел

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 августа 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 02.08.2021: Евро подешевел на 3 копейки

100 долларов США - 2681 грн (26,81 за доллар, -7 коп.)

100 евро - 3189 грн (31,89 за евро, -3 коп.)

100 российских рублей - 36,7 грн (3,67 за 10 рублей, +1 коп.)

100 польских злотых - 698 грн (6,98 за злотый, +1 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 2 августа 2021 года

На межбанковском рынке на 2.08.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 26,78/26,80

евро (покупка / продажа) - 31,81/ 31,84

рубль (покупка / продажа) - 0,3671/ 0,3675

Курс валют на черном рынке 2 августа 2021 года

На черном рынке на 2.08.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 26,86/ 27,05

евро (покупка / продажа) - 31,60/ 31,85

рубль (покупка / продажа) - 0,3600/ 0,3650

Ранее мы сообщали, что гривна поднялась на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2021 года гривна находилась на пятом месте. Так, по индексу Биг Мака за последние полгода курс гривны к доллару подешевел с 10,95 грн. до 11,5 грн.