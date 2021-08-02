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Курс валют на 02.08.2021: Доллар покатился вниз

Евро также подешевел
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 02.08.2021: Доллар покатился вниз
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 августа 2021 года. 

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.   

Курс валют на 02.08.2021: Евро подешевел на 3 копейки

  • 100 долларов США - 2681 грн (26,81 за доллар, -7 коп.)    
  • 100 евро - 3189 грн (31,89 за евро, -3 коп.)    
  • 100 российских рублей - 36,7 грн (3,67 за 10 рублей, +1 коп.)
  • 100 польских злотых - 698 грн (6,98 за злотый, +1 коп.)

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 2 августа 2021 года 

На межбанковском рынке на 2.08.2021 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 26,78/26,80
  • евро (покупка / продажа) - 31,81/ 31,84
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3671/ 0,3675

Курс валют на черном рынке 2 августа 2021 года 

На черном рынке на 2.08.2021 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 26,86/ 27,05
  • евро (покупка / продажа) - 31,60/ 31,85
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3600/ 0,3650

Ранее мы сообщали, что гривна поднялась на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В январе 2021 года гривна находилась на пятом месте. Так, по индексу Биг Мака за последние полгода курс гривны к доллару подешевел с 10,95 грн. до 11,5 грн.

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