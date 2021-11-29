Курс валют на 29.11.2021: Доллар растет

Евро также стремительно вырос

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 29 ноября 2021 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 29.11.2021: Евро подорожал на 24 копейки

100 долларов США – 2710 грн. (27,10 за доллар, +8 коп.)

100 евро – 3057 грн. (30,57 за евро, +24 коп.)

100 российских рублей – 35,9 грн. (3,59 за 10 рублей, -3 коп.)

100 польских злотых – 648 грн. (6,48 злотый, -1 коп.)

Курс валют на межбанке 29 ноября 2021 года

На межбанковском рынке на 29.11.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27.12/27.14

евро (покупка / продажа) - 30.62/30.64

рубль (покупка / продажа) - 0.3597/0.3602

Курс валют на черном рынке 29 ноября 2021 года

На черном рынке на 29.11.2021 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 27,20/27,29

евро (покупка / продажа) - 30,62/30,80

рубль (покупка / продажа) - 0,3570/0,3630

Важно: Курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может

Ранее мы писали, что по прогнозам в начале 2022 года курс доллара составит 27 грн, к концу 2022 года он может вырасти до 28,5 грн. Рост связан с ужесточением монетарной политики и сокращение количества стимулирующих программ.