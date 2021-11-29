"Укравтодор" получил миллионные убытки

Чистый убыток составляет 118 млн грн

За девять месяцев текущего года госкомпания "Автомобильные дороги Украины", 100% акций которой принадлежит "Укравтодору", отчиталась о чистом убытке. Об этом свидетельствует отчет, информирует проект "Марлин".

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В частности, убыток равняется 118 млн грн.

Главные причины убыточности:

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недостаточный объем поступлений от заказчиков за выполненные работы по ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог;

блокировка счетов компании и невозможность участия в тендерах;

расходы по содержанию производственных баз, которые используются в производственной деятельности.

Уточняется, что компания владеет 6,4 млрд грн активами и имеет 3,6 млрд грн финансовых обязательств. С 2018 года сумма активов снизилась на 100 млн. грн., а сумма обязательств наоборот выросла на 400 млн. грн.

Ранее мы писали, что АО "Укрзализныця" продолжает наращивать убытки. Так, за первый квартал 2021 года убыточность составила 1,7 млрд грн. Убыточность объясняют уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами чистого дохода.