Ценные монеты СССР: сколько можно заработать

Какие монеты СССР ценятся в Украине и сколько на них можно заработать

У многих украинцев в копилках остались монеты СССР, но мало кто знает, что их можно выгодно продать. Стоимость монет может достигать десятки тысяч гривен. Коллекционеры покупают советские обиходные и юбилейные монеты. Самую высокую цену имеют некоторые редкие разменные, а также памятные монеты. Какие копейки СССР покупают нумизматы разбирался bigmir.net.

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Какие монеты СССР ценятся в Украине

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Мало кто сегодня придает большое значение монетам времен СССР, а зря. Среди таких денежных единиц встречаются дорогостоящие экземпляры. В частности, даже за одну монету в наше время можно получить тысячи гривен:

Та к, одна копейка – цена варьируется от 2500 гривен до 280 тысяч гривен. Самая дорогая цена, назначается за копейку 1958 и 1947 годов ;

цена варьируется от Самая дорогая цена, назначается за копейку 1958 и 1947 годов Две копейки (1800 грн - 320 700 грн) ;

; Три копейки (11 000 – 180 тысяч грн). Стоимостью 210 000 грн продается монета 1947 года.

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В свою очередь, пять копеек можно продать от 2000 тысяч до 22 500 тысяч грн. Монета 1947 года – 220 500 грн, 1958 года – 320 тысяч грн.

Монеты СССР цена в Украине номинальной стоимостью десять копеек оцениваются в среднем от 3600 до 26000 тысяч грн.

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Одними из наиболее дорогостоящих монет СССР номиналом в 15 копеек:

1921, 1975 года – 3500 тысячи грн;

Первая монета из серебра 1931 года – 380 тысяч грн;

1942, 1970 года – 26 300 и 36 тысяч грн;

1966, 1969 года – 4500 тысяч грн;

1947 год – 180 600 грн;

1958 год– 250 400 грн

1973 год – 9 600 грн;

1974 год – 3500 грн.

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Также немалый капитал можно получить за монеты в 20 копеек:

1921, 1950 года – 2500 и 3500 грн;

1965, 1966 года – 3700 грн;

1971 год – 7500 грн;

1950 год – 210 700 грн;

1958 год – 250 700 грн;

1973-1976 года – 15 000-13000 грн;

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Какие монеты СССР можно дорого продать в Украине

Одними из наиболее дорогостоящих монет, выпущенных в СССР номиналом в 50 копеек считаются только четыре экземпляра:

1927,

1970,

1971,

1976 годов.

Такие монеты СССР в Украине можно купить по цене от 2500 до 6000 гривен.

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Самый дорогой рубль выпуска 1958 года. Стоимость примерно 280 700 гривен.

Отмечается, что наиболее интересные, редкие и дорогие монеты выпущены в первой половине прошлого века.

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Так, 1 червонец 1923 года можно продать за 70 000 грн. Раритетная советская монета изготовлена из золота для торговли на мировом рынке. Изначально большой тираж оказался непрактичным, и вся партия была отправлена на переплавку. Сколько точно сохранилось экземпляров на сегодня неизвестно.

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В свою очередь, за 2 копейки 1925 года можно получить 21 000 грн. Ранее считалось, что 2 копейки не чеканились в 1925 году. Но этот редкий экземпляр все же был в обиходе. В 1925 году выпущено большое количество монет других номиналов, стоимость которых не превышает 200 грн.

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2 копейки 1927 года стоят на аукционах от 50 000 грн. Коллекционная стоимость 2 копеек 1927 г. очень высокая, точно известно о существовании всего 200 экземпляров.

Кроме того, серебряные 10, 15 и 20 копеек 1931 года продают от 62 000 грн. Их точный тираж неизвестен. Уникальность серебряных монет в том, что основной тираж денежных знаков с 1931 года начали выпускать из мельхиора.

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20 копеек 1934 года сегодня стоят 41 000 грн. В 1934 году весь тираж такого дизайна уничтожили по причине - много брака из-за мелких деталей в оформлении.

Настоящим раритетом считают все номиналы монет 1947 года: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 копеек. Сколько монет осталось достоверно неизвестно. Сколько реально стоят монеты 1947 года никто точно не может сказать, в каталогах указано "цена договорная".

Очень ценятся у нумизматов монеты 1958 года. Их стоимость колеблется от 16 500 - 112 000 грн. Стоит отметить, что тираж монет, выпущенных в 1958 году был отправлен на переплавку. Но небольшая партия все же попала в оборот.

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Где продать деньги СССР в Украине

В Украине можно продать советские монеты и получить неплохую прибыль. Самый простой вариант, пойти на рынок, где стоят антиквары или заглянуть в нумизматический магазин.

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Также можно предложить свой товар в группах в социальных сетях. Нужно разместить фотографию, подождать звонка покупателя, договориться о цене.

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Более продвинутые пользователи продают советскую мелочь на нумизматических аукционах. Стоит отметить, что аукционные дома имеют строгие правила и гарантируют честность сделки. Продавец обязан зарегистрироваться и указать достоверные данные о себе. За размещение лота платится комиссия в размере 10-15% от конечной цены.

Также можно обратиться к частным коллекционерам, которые занимаются скупкой медных, серебряных, золотых монет СССР.

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Ранее мы писали, что золотые монеты Царской России пользуются большим спросом среди коллекционеров и нумизматов всего мира. Цена на копейки высокая из-за содержания в них золота 900-й пробы.