ЕС отменил ограничения на импорт курятины из Украины

Решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны

В ЕС действовал запрет на импорт украинской курятины / depositphotos

С 17 января Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины.

Читайте также: Цены на мясо в Украине выросли

Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны.

Напомним, данные ограничения действовали с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа.

Читайте также: Цены на морковь в Украине взлетели: сколько стоит овощ

Украинская продукция птицеводства составляет весомую долю товаров, которые экспортируются в ЕС, поэтому снятие ограничений имеет важное значение для наших экспортеров.

Ранее мы писали, что в январе 2021 года мясо крупного рогатого скота стоило в среднем 78,8 грн/кг, а уже в декабре подорожало до 94,8 грн/кг.