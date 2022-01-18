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ЕС отменил ограничения на импорт курятины из Украины

Решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС отменил ограничения на импорт курятины из Украины
В ЕС действовал запрет на импорт украинской курятины / depositphotos

С 17 января Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины.

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Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны.

Напомним, данные ограничения действовали с декабря 2020 года из-за птичьего гриппа.

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Украинская продукция птицеводства составляет весомую долю товаров, которые экспортируются в ЕС, поэтому снятие ограничений имеет важное значение для наших экспортеров.

Ранее мы писали, что в январе 2021 года мясо крупного рогатого скота стоило в среднем 78,8 грн/кг, а уже в декабре подорожало до 94,8 грн/кг.

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