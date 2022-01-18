В monobank обещают полмиллиона за информацию о мошенниках

От действий мошенников уже пострадали клиенты банка

Сооснователь monobank Олег Гороховский пообещал вознаграждение в размере 500 тысяч гривен тому, кто предоставит информацию о мошенниках и новой схеме обмана. Об этом написал он на странице в Facebook.

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Уточняется, что от действий мошенников уже пострадали клиенты банка.

"Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Вся личка завалена сообщениями от клиентов с вопросами имеем ли мы к этому отношение. На сегодня от деятельности этих аферистов пострадало уже 9 клиентов. Сумма ущерба 53 338 грн. Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами. Также объявляю вознаграждение 500 000 гривен за информацию, которая приведет к поимке и задержанию преступников", - написал он.

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Гороховский также попросил оформлять жалобы на ложные публикации в Facebook.

Ранее мы писали, что украинский хакер совершил атаки на более 100 зарубежных компаний и нанес убытки на сумму более $150 млн.