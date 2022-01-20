Почта

Курс валют на 20.01.2022: доллар подешевел

Гривна начала укрепляться к иностранной валюте
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 20.01.2022: доллар подешевел
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 января 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.     

Курс валют на 20.01.2022: Евро подешевел на 15 копеек

  • 100 долларов США – 2840 грн. (28,40 за доллар, -1 коп.)  
  • 100 евро – 3219 грн. (32,19 за евро, -15 коп.)
  • 100 российских рублей – 37,3 грн. (3,73 за 10 рублей, +2 коп.)
  • 100 польских злотых – 7,12 грн. (7,12 за злотый, -2 коп.) 

Курс валют на межбанке 20 января 2022 года 

На межбанковском рынке на 20.01.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 28.29/28.31
  • евро (покупка / продажа) - 32.08/32.11
  • рубль (покупка / продажа) - 0.3694/0.3698 

Курс валют на черном рынке 20 января 2022 года 

На черном рынке на 20.01.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 28,25/28,40
  • евро (покупка / продажа) - 31,95/32,20
  • рубль (покупка / продажа) - 0,3600/0,3700

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что 18 января Минфин разместил номинированные в гривне облигации со сроком обращения 6 месяцев на сумму 10,71 млн. грн. под 10,99% годовых.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 28.50 32.12 0.32
Продажа 28.87 32.63 0.38
Все курсы наличных валют...
25.01.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 28.37 32.06 0.36
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK