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Курс валют на 20.01.2022: доллар подешевел
Гривна начала укрепляться к иностранной валюте
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 января 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 20.01.2022: Евро подешевел на 15 копеек
- 100 долларов США – 2840 грн. (28,40 за доллар, -1 коп.)
- 100 евро – 3219 грн. (32,19 за евро, -15 коп.)
- 100 российских рублей – 37,3 грн. (3,73 за 10 рублей, +2 коп.)
- 100 польских злотых – 7,12 грн. (7,12 за злотый, -2 коп.)
Курс валют на межбанке 20 января 2022 года
На межбанковском рынке на 20.01.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 28.29/28.31
- евро (покупка / продажа) - 32.08/32.11
- рубль (покупка / продажа) - 0.3694/0.3698
Курс валют на черном рынке 20 января 2022 года
На черном рынке на 20.01.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 28,25/28,40
- евро (покупка / продажа) - 31,95/32,20
- рубль (покупка / продажа) - 0,3600/0,3700
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что 18 января Минфин разместил номинированные в гривне облигации со сроком обращения 6 месяцев на сумму 10,71 млн. грн. под 10,99% годовых.
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