Курс валют на 20.01.2022: доллар подешевел

Гривна начала укрепляться к иностранной валюте

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 января 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 20.01.2022: Евро подешевел на 15 копеек

100 долларов США – 2840 грн. (28,40 за доллар, -1 коп.)

100 евро – 3219 грн. (32,19 за евро, -15 коп.)

100 российских рублей – 37,3 грн. (3,73 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых – 7,12 грн. (7,12 за злотый, -2 коп.)

Курс валют на межбанке 20 января 2022 года

На межбанковском рынке на 20.01.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 28.29/28.31

евро (покупка / продажа) - 32.08/32.11

рубль (покупка / продажа) - 0.3694/0.3698

Курс валют на черном рынке 20 января 2022 года

На черном рынке на 20.01.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 28,25/28,40

евро (покупка / продажа) - 31,95/32,20

рубль (покупка / продажа) - 0,3600/0,3700

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что 18 января Минфин разместил номинированные в гривне облигации со сроком обращения 6 месяцев на сумму 10,71 млн. грн. под 10,99% годовых.