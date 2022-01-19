Спрос на гривневые облигации на аукционах Минфина снизился

Минфин разместил номинированные в гривне облигации со сроком обращения 6 месяцев на сумму 10,71 млн. грн

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшихся 18 января, смогло разместить облигации, номинированные в гривне, всего на 119,67 млн ​​грн. Кроме того, $143,44 млн поступило от размещения ОВГЗ в долларах США. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

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Так, министерство отказалось существенно повышать ставки по гривневым облигациям.

Минфин разместил номинированные в гривне облигации со сроком обращения 6 месяцев на сумму 10,71 млн. грн. под 10,99% годовых. От продажи годовалых облигаций под неизменные 11,9% удалось привлечь 23,95 млн. грн.

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Еще 76,94 млн грн поступило от размещения ОВГЗ со сроком обращения 2 года под 12,95%. На минувшей неделе Минфин размещал такие ценные бумаги под 12,94% годовых.

ОВГЗ сроком обращения 5 лет разместили на 9,09 млн грн под неизменные 13,25% годовых.

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