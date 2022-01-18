Украина может пройти в этом году без новой программы с МВФ, – Гетманцев

Глава комитета выразил уверенность в получении еще двух траншей по $700 млн в рамках текущей программы stand-by

Украина при отсутствии дополнительных потрясений может пройти второе полугодие 2022 без срочного заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил в эфире телеканала "Рада".

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"Если не будет никаких потрясений, я бы не видел каких-либо проблем с обслуживанием госдолга в 2022 году и выполнением наших обязательств – таких проблем, которые бы заставляли прямо завтра заключать новую программу с МВФ", – сказал депутат.

В то же время глава комитета выразил уверенность в получении еще двух траншей по $700 млн в рамках текущей программы stand-by.

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"Если цена газа будет оставаться такой, то я уверен, что мы будем сдерживать цены на газ. Вернемся к этому вопросу в мае-июне", - добавил Гетманцев.

Ранее мы писали, что Украина намерена продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках новой программы.