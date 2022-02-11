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Доллар взлетел выше 28 гривен
Гривна покатилась вниз
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 14 февраля 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 14.02.2022: Евро подорожал на 10 копеек
- 100 долларов США – 2803 грн. (28.03 за доллар, +16 коп.)
- 100 евро – 3197 грн. (3197 за евро, +10 коп.)
- 100 российских рублей – 37,2 грн. (3,72 за 10 рублей, -2 коп.)
- 100 польских злотых – 7,07 грн. (7,07 за злотый, -2 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в январе 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца.
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