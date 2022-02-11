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Высокий уровень инфляции в Украине: объяснения НБУ
В январе 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (10% г/г). Об этом информирует пресс-служба НБУ.
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Рост цен обусловлен сохранением высоких мировых цен на энергию и сырье.
Отмечается, что темпы роста цен на обработанные продовольственные товары остались практически на уровне предыдущего месяца (13,1% г/г):
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- из-за сохранения высоких мировых цен на энергию и сырье более быстрыми темпами дорожали мучные изделия, молочная и мясная продукция;
- замедлялись темпы роста цен на подсолнечное масло благодаря исчерпанию эффектов базы сравнения и значительному предложению из нового урожая подсолнечника.
Рост цен на сырые продукты питания вырос (до 13,6% г/г). Такая динамика может объясняться повышением затрат бизнеса на сырье и энергоносители.
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Рост административно регулируемых цен замедлился (до 11,5% г/г). - связано с эффектами базы сравнения на фоне фиксированных тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг до конца отопительного сезона.
Также ускорился рост стоимости топлива (до 26,8% г/г) из-за удорожания мировых цен на нефть и ослабление гривны.
"Таким образом, инфляция в январе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен сдерживают ужесточение монетарной политики НБУ, рекордные прошлогодние урожаи, а также отдельные административные решения, в частности относительно неизменных тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг. ",- говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что потребительские цены в январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли.