Криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян

Пользователи смогут выводить средства, но опция торговли и депозита будет заблокирована

Криптовалютная биржа Binance с 25 апреля ограничит учетные записи граждан РФ, если сумма баланса превышает 10 000 евро. Об этом говорится в сообщении платформы.

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Данные меры связаны с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России из-за войны в Украине. Отмечается, что пользователи смогут выводить средства, но опция торговли и депозита будет заблокирована.

Ограничения затронут:

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граждан России,

проживающих в РФ физлиц,

зарегистрированных в РФ юрлица.

Для закрытия позиций бирже отведет 90 дней.

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Лимит также распространяется на все:

спотовые,

фьючерсные,

кастодиальные кошельки,

ставки и заработанные депозиты.

Уточняется, что все счета для граждан России, проживающих за пределами России останутся нетронутыми и активными. Также ограничения не затронут граждан России, проживающих в РФ физлиц и зарегистрированные в РФ юрлица, активы которых не превышают 10 000 евро.

Ранее мы писали, что если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт.