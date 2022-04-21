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Криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян

Пользователи смогут выводить средства, но опция торговли и депозита будет заблокирована
 |  Автор: Ольга Опенько
Криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян
Иллюстративное фото / depositphotos

Криптовалютная биржа Binance с 25 апреля ограничит учетные записи граждан РФ, если сумма баланса превышает 10 000 евро. Об этом говорится в сообщении платформы.

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Данные меры связаны с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России из-за войны в Украине. Отмечается, что пользователи смогут выводить средства, но опция торговли и депозита будет заблокирована.

Ограничения затронут:

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  • граждан России,
  • проживающих в РФ физлиц,
  • зарегистрированных в РФ юрлица.

Для закрытия позиций бирже отведет 90 дней.

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Лимит также распространяется на все:

  • спотовые,
  • фьючерсные,
  • кастодиальные кошельки,
  • ставки и заработанные депозиты.

Уточняется, что все счета для граждан России, проживающих за пределами России останутся нетронутыми и активными. Также ограничения не затронут граждан России, проживающих в РФ физлиц и зарегистрированные в РФ юрлица, активы которых не превышают 10 000 евро.

Ранее мы писали, что если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт.

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