Россию ожидает дефолт, если не погасит гособлигации - Moody's

Контракты на облигации не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов

Если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт. Об этом информирует международное рейтинговое агентство Moody's.

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В случае, если РФ не погасит облигации в течение льготного периода, который подходит к концу 4 мая, ее может ждать дефолт.

"4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что представляет собой изменение условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами на облигации", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что контракты на облигации не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов США.

Ранее мы писали, что финансовое состояние многих граждан ухудшилось и банки, небанковские учреждения и коллекторские компании должны пойти на уступки.