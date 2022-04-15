НБУ дал рекомендации банкам по кредитным каникулам

Банкам предлагают вводить кредитные каникулы или реструктуризировать задолженности для клиентов

14 апреля Национальный банк Украины обнародовал открытое письмо в финансовые учреждения. Так, украинским банкам предлагают вводить кредитные каникулы или реструктуризировать задолженности для клиентов.

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Уточняется, что финансовое состояние многих потребителей ухудшилось и следовательно, банки, небанковские учреждения и коллекторские компании должны пойти на уступки.

Правила для финучреждений

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во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены, потребители не будут нести ответственность за просрочку кредитных обязательств;

клиентам в этот период не будут начисляться штрафы, пеня или другие платежи, как в мирное время;

штрафы, начисленные с 24 февраля 2022 года, подлежат списанию;

увеличивать процентную ставку за пользование кредитом в случае невыполнения обязательств запрещается (кроме случаев, предусмотренных договором);

не предусмотрена отмена процентов за пользование кредитными средствами;

работники банков и коллекторских учреждений должны вести себя нравственно.

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Напомним, что когда война только началась, украинские банки разблокировали все кредитные карты и разрешили пользователям беспрепятственно пользоваться заемными средствами, в том числе кредитными лимитами. Впрочем, за месяц лояльность финансовых учреждений закончилась, что вызвало критику народа.

Стоит отметить, что граждане после войны вынуждены будут вернуть все долги.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.