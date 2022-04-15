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В Украине разрешили покупать наличную валюту
Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать:
- уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций;
- снижению рисков для граждан.
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"В то же время для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки ею наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница будет рассчитываться, начиная с 13 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день осуществления операции.
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Курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже официального курса НБУ на день осуществления операции.
Продажа безналичной валюты банками клиентам–физическим лицам и в дальнейшем запрещена. Также Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.
Ранее мы писали, что на компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье украинцы подали 76,7 тысячи заявок.