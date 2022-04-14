Война в Украине может привести к нищете в мире - ООН

Может наступить нужда и голод в масштабах, невиданных десятилетиями

Война в Украине негативно повлияет на ситуацию в мире. Об этом заявил генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в Twitter.

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В частности, он подчеркнул, что война в Украине может привести к тому, что более 1/5 человечества будут жить в нищете. Гутерриш утверждает, что может наступить нужда и голод в масштабах, невиданных десятилетиями.

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"Единственное крепкое решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире – это мир", - сказал он.

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