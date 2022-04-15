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Война в Украине: без жилья остались 220 тысяч граждан

Общая площадь жилья, которое уничтожено с момента начала войны, превысила 5,3 млн квадратных метров
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: без жилья остались 220 тысяч граждан
Иллюстративное фото/ facebook.com/GeneralStaff.ua

В Украине 51 день идет война. Украинцы подали 76,7 тысячи заявок на компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье. Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Елена Шуляк в своем Telegram.

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Парламентарий уточнила, что без жилья уже осталось 219,6 тысячи человек.

"Информационные заявки продолжают поступать и больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы" - написала она.

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Общая площадь жилья, которое уничтожено с момента начала войны, превысила 5,3 млн квадратных метров, в том числе свыше 35 тысяч уникальных адресов и 3600 объектов культурного наследия.

Ранее мы писали, что глава Нацбанка подчеркнул, что экономическая активность в стране оживляется в относительно спокойных регионах Украины.

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