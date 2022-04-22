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ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху

Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно и без выходных
 |  Автор: Ольга Опенько
ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху
Иллюстративное фото / depositphotos

Государственный ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху. Отделения будут работать в понедельник после праздников. Об этом информирует пресс-служба банка.

График работы:

  • 23 и 24 апреля - все отделения не работают;
  • 25 апреля, понедельник-отделения работают с 10 до 13 часов.

"Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Святошинский районный суд г. Киева арестовал двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр".

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