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ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху
Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно и без выходных
Государственный ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху. Отделения будут работать в понедельник после праздников. Об этом информирует пресс-служба банка.
График работы:
- 23 и 24 апреля - все отделения не работают;
- 25 апреля, понедельник-отделения работают с 10 до 13 часов.
"Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.
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