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Газпром показал свою ненадежность - Оператор ГТС

 |  Автор: Ольга Опенько
Газпром показал свою ненадежность - Оператор ГТС
Иллюстративное фото / depositphotos

Российский монополист "Газпром" показал свою ненадежность, остановив поставку газа в Польшу и Болгарию в нарушение условий контрактов. Об этом заявил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

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Макогон подчеркнул, что сокращение экспорта российского газа в Европу должно происходить за счет сокращения транзита через Северный поток-1.

"Уже сейчас этот газопровод может быть остановлен без значительных проблем для европейских потребителей, а необходимые объемы временно может транспортировать украинская и польская ГТС, что значительно усилит безопасность наших газопроводов", - отметил он.

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Кроме того, он добавил, что никакие новые газопроводы из России не усиливают энергетическую безопасность стран ЕС, а только усиливают зависимость от РФ.

Макогон считает, что лучшим выходом из сложившейся ситуации станет полное эмбарго или существенное уменьшение объемов закупки газа из РФ.

Ранее мы писали, что в большинстве украинских банков растет объем депозитов.

 

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