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Украинцам назначили дополнительную денежную помощь - кто получит
Минсоцполитики вместе с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины введут дополнительные программы денежных выплат. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.
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Данные выплаты предназначены для наиболее уязвимых групп из числа внутренне перемещенных лиц.
Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве:
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- из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах,
- из числа людей, подавших заявку на получение помощи через информационную платформу "єДопомога".
Будут оказывать помощь только 1 месяц. Однако срок могут увеличить, если потребуется финансирование.
Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ.
Ранее мы писали, что Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.