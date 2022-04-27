Украинцам назначили дополнительную денежную помощь - кто получит

Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно

Минсоцполитики вместе с миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и Обществом Красного Креста Украины введут дополнительные программы денежных выплат. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

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Данные выплаты предназначены для наиболее уязвимых групп из числа внутренне перемещенных лиц.

Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве:

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из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах,

из числа людей, подавших заявку на получение помощи через информационную платформу "єДопомога".

Будут оказывать помощь только 1 месяц. Однако срок могут увеличить, если потребуется финансирование.

Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ.

Ранее мы писали, что Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.