Среднюю зарплату в Украине будут рассчитывать по-новому

Из расчетного периода исключается время, в которое отсутствовали данные о начисленной заработной плате работнику из-за боев

В Украине идет война. В условиях военного положения расчет средней зарплаты изменится. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Кабинета Министров.

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В частности, теперь во время военного положения из расчетного периода, во время которого исчисляется средняя зарплата, исключается время, в которое отсутствовали данные о начисленной заработной плате работнику из-за боев.

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Таким образом, если сотрудник частично отработал период, за который начислена премия или иная поощрительная выплата, то при исчислении средней заработной платы учитывается фактически начисленная сумма такой премии.

Благодаря таким мерам можно будет правильно вычислить среднюю зарплату на предприятиях, которые из-за боев временно останавливали свою работу.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины совершил еще один выкуп военных облигаций правительства на сумму 10 млрд грн.