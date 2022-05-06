Когда McDonald’s возобновят работу в Украине: ответ

Рестораны не будут работать "пока будут сохраняться угрозы атак"

Рестораны сети McDonald’s в Украине не откроются для посетителей до завершения боевых действий. Об этом пресс-служба компании заявила в комментарии ZAXID.NET.

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Такое решение было принято для безопасности работников. Отмечается, что компания продолжает выплачивать заработные платы 10 тыс. сотрудникам.

"В условиях войны для McDonald’s также критически важно быть поддержкой для 10 000 работников, поэтому компания выделила 5 млн. долларов США на материальную помощь команде и открыла линию психологической поддержки", – говорится в сообщении компании.

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Кроме того, компания передала продукты из своих ресторанов на гуманитарные нужды. Также McDonald’s продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы.

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