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В работе Приват24 произошел сбой
Клиенты "Приват24" сталкиваются с временными трудностями при авторизации в приложении
В государственном "ПриватБанке" сообщили о сбое в работе "Приват24". Об этом информирует пресс- служба финансового учреждения.
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В частности, клиенты "Приват24" сталкиваются с временными трудностями при авторизации в приложении и веб-версии электронного банка.
"Наши специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу "Приват24". Берем и побеждаем", – говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что в Украине продолжает дорожать автогаз. Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 28 копеек – до 33,29 грн/л.
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