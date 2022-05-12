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В работе Приват24 произошел сбой

Клиенты "Приват24" сталкиваются с временными трудностями при авторизации в приложении
 |  Автор: Ольга Опенько
В работе Приват24 произошел сбой
Иллюстративное фото / depositphotos

В государственном "ПриватБанке" сообщили о сбое в работе "Приват24". Об этом информирует пресс- служба финансового учреждения.

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В частности, клиенты "Приват24" сталкиваются с временными трудностями при авторизации в приложении и веб-версии электронного банка.

"Наши специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу "Приват24". Берем и побеждаем", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Украине продолжает дорожать автогаз. Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 28 копеек – до 33,29 грн/л. 

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