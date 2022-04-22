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Всемирный банк предоставит Украине 4,8 млрд долларов
Сумма ущерба, причиненного Украине Россией, составляет примерно 60 миллиардов долларов
Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в Instagram президент Украины Владимир Зеленский.
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"Благодарен за то, что нас слышат и поддерживают. С такой помощью сможем быстро восстановить государство", — написал глава государства.
Сумма ущерба, причиненного Украине Россией, составляет примерно 60 миллиардов долларов, или 40% валового внутреннего продукта.
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Ранее мы писали, что США думают о передаче более $300 млрд замороженных активов Центрального Банка России на помощь в восстановлении Украины.
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