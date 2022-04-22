США намерены передать замороженные активы Центробанка РФ на помощь Украине

Восстановление Украины "потребует огромных средств" и придется обратиться в Россию

США думают о передаче более $300 млрд. замороженных активов Центрального Банка России на помощь в восстановлении Украины. Об этом заявил министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Bloomberg.

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При этом Йеллен отмечает, что последствия этого шага нужно "тщательно взвесить".

"Это очень важный шаг, и мы должны тщательно продумать его последствия, прежде чем его делать. Я бы не хотела делать это легкомысленно", - сказала министр.

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Кроме того, министр подчеркнула, что восстановление Украины "потребует огромных средств", по части из которых США и их союзникам "так или иначе придется обратиться в Россию".

Ранее мы писали, что Всемирный банк предоставляет Украине грант в размере 88,5 млн. евро, который будет направлен на финансирование социально-гуманитарных расходов.