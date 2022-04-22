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Всемирный банк выделил Украине грант на 90 миллионов евро

Грантовые средства будут направлены Украине из целевого фонда доноров
 |  Автор: Ольга Опенько
Всемирный банк выделил Украине грант на 90 миллионов евро
Иллюстративное фото / depositphotos

Всемирный банк предоставляет Украине грант в размере 88,5 млн. евро, который будет направлен на финансирование социально-гуманитарных расходов. Об этом информирует пресс-служба Минфина.

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Соответствующее соглашение подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи.

Грантовые средства будут направлены Украине из целевого фонда доноров.

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"Средства позволят Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовую стабильность нашего государства", - отметил Сергей Марченко.

В Минфине уточнили, что эти средства будут направлены в общий фонд госбюджета Украины.

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Уточняется, что взносы уже поступили:

  • от Дании (около 20,5 млн. евро),
  • Исландии (около 0,46 млн. евро),
  • Латвии (около 5 млн. евро),
  • Литвы (около. 5 млн евро),
  • Великобритании (около 60 млн евро).

Ранее мы писали, что Украина предлагает западным странам ввести специальный "налог на войну" для России.

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