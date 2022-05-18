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Цены на автогаз в Украине растут
Сжиженный газ в сетях АЗС подорожал в период с 17 по 18 мая на 1,15 грн – до 36,39 грн/л
В Украине продолжает дорожать автогаз. Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла в период с 17 по 18 мая на 1,15 – до 36,39 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".
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В частности:
- На 0,5-3 грн/л увеличила цену часть консолидированной сети "Привата".
- На станциях "Авиас" автогаз стоит 36,37 грн/л,
- "Укрнефть" – 33,88 грн/л.
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- ОККО и WOG подняли цены на 1 и 2 грн/л – до 36,99 и 37,98 грн/л соответственно.
- На станциях "Укргаздобыча" цена выросла на 3 грн – до 42 грн/л.
Кроме того, на 0,5-2 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", UPG.
Ранее мы писали, что в Украине приостановлено государственное регулирование цен на топливо.
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