Цены на автогаз в Украине растут

Сжиженный газ в сетях АЗС подорожал в период с 17 по 18 мая на 1,15 грн – до 36,39 грн/л

В Украине продолжает дорожать автогаз. Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла в период с 17 по 18 мая на 1,15 – до 36,39 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности:

На 0,5-3 грн/л увеличила цену часть консолидированной сети "Привата".

На станциях "Авиас" автогаз стоит 36,37 грн/л,

"Укрнефть" – 33,88 грн/л.

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ОККО и WOG подняли цены на 1 и 2 грн/л – до 36,99 и 37,98 грн/л соответственно.

На станциях "Укргаздобыча" цена выросла на 3 грн – до 42 грн/л.

Кроме того, на 0,5-2 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", UPG.

Ранее мы писали, что в Украине приостановлено государственное регулирование цен на топливо.