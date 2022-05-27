Курс валют на 27.05.2022: Евро вырос в цене

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 27 мая 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 27.05.2022: Евро подорожал на 13 копеек

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3131 грн. (31,31 за евро, +13 коп.)

100 российских рублей – 46,1 грн. (4,61 за 10 рублей, -42 коп.)

100 польских злотых – 679 грн. (6,79 за злотый, +4 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 27 мая 2022 года

На межбанковском рынке на 27.05.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95

евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39

рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460

Курс валют на черном рынке 27 мая 2022 года

На черном рынке на 27.05.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36,27/36,55

евро (покупка / продажа) - 38,35/38,90

рубль (покупка / продажа) - 0,2300/0,4450

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.