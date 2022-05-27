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Курс валют на 27.05.2022: Евро вырос в цене
Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 27 мая 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 27.05.2022: Евро подорожал на 13 копеек
- 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3131 грн. (31,31 за евро, +13 коп.)
- 100 российских рублей – 46,1 грн. (4,61 за 10 рублей, -42 коп.)
- 100 польских злотых – 679 грн. (6,79 за злотый, +4 коп.)
Курс валют на межбанке 27 мая 2022 года
На межбанковском рынке на 27.05.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 29.80/29.95
- евро (покупка / продажа) - 33.22/33.39
- рубль (покупка / продажа) - 0.3425/0.3460
Курс валют на черном рынке 27 мая 2022 года
На черном рынке на 27.05.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36,27/36,55
- евро (покупка / продажа) - 38,35/38,90
- рубль (покупка / продажа) - 0,2300/0,4450
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.
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