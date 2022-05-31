Цены на автогаз в Украине растут

Стоимость за месяц увеличилась на 10 гривен за литр

Средняя цена на сжиженный газ за месяц в сетях АЗС выросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/литр. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Так, на станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11 грн/л до 41 и 41,97 грн/л соответственно. В свою очередь на 9,57 грн/л увеличила цену консолидированная сеть "Привата" до 39,92–39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила цену - 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 мая). На станциях KLO и SOCAR продукт подорожал на 11,5 и 8,5 грн/л – до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.

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Кроме того, на 4-14 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, UPG, "Нефтек", BVS и другие.

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