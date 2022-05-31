Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Цены на автогаз в Украине растут

Стоимость за месяц увеличилась на 10 гривен за литр
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на автогаз в Украине растут
Иллюстративное фото / depositphotos

Средняя цена на сжиженный газ за месяц в сетях АЗС выросла на 9,94 грн/л – до 40,86 грн/литр. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Оплата коммунальных платежей в войну: когда можно не платить

Так, на станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 10,01 грн/л и 11 грн/л до 41 и 41,97 грн/л соответственно. В свою очередь на 9,57 грн/л увеличила цену консолидированная сеть "Привата" до 39,92–39,95 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила цену - 41,95 грн/л (+11,95 грн/л до 2 мая). На станциях KLO и SOCAR продукт подорожал на 11,5 и 8,5 грн/л – до 42,99 и 40,98 грн/л соответственно.

Читайте также: Потребление электроэнергии в Украине во время войны упало

Кроме того, на 4-14 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, UPG, "Нефтек", BVS и другие.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза достигли соглашения о запрете на экспорт российской нефти

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
02.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 34.58 36.77 0.00
Продажа 35.82 38.23 0.00
Все курсы наличных валют...
02.06.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.32 0.47
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK