Проезд в метро Днепра снова станет платным

Оплата за проезд возобновится со среды, 1 июня, а тариф составит 8 гривен

Проезд в метрополитене Днепра вновь становится платным. Об этом информирует пресс-служба Днепровского метрополитена.

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Оплата за проезд возобновится 1 июня, а тариф составит 8 гривен. Метрополитен будет работать с 5:35 до 21:05.

"В первый день полномасштабного вторжения городские власти приняли решение о бесплатном проезде в метро Днепра с 25 февраля. Это было обусловлено тем, что метрополитен действовал еще и как укрытие. Иногда на всех станциях одновременно находилось около 1200 человек", - рассказал технический директор коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" Тарас Шевченко.

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Отмечается, что отсутствие оплаты за проезд привело к проблемам с закупкой запчастей для бесперебойной работы метрополитена..

Уточняется, что метро и дальше будет действовать как укрытие на случай воздушной тревоги. Контролеры будут запускать население не через турникеты, а через специальные "коридоры".

Ранее мы писали, что во Львове решили поднять стоимость проезда в автобусах. Стоимость одной поездки составит 15 гривен.