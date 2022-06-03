Цены на автогаз в Украине растут

Средняя цена в сетях АЗС выросла на 1,68 грн – до 42,29 грн/л

В Украине продолжает дорожать бензин. Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС за неделю, с 27 мая по 3 июня, выросла на 1,68 грн – до 42,29 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2,01 грн/л и 0,98 грн/л – до 42 и 41,98 грн/л соответственно.

На 2 грн. увеличила цены консолидированная сеть "Привата" - до 41,95 грн/л.

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SOCAR продает автогаз за 41,98 грн/л (1 грн до 27 мая). На станциях Автотранс и UPG продукт подорожал на 1 и 3 грн/л – до 40,98 и 37 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,25-2,5 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, "Нефтек", "Катрал" и других.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.