В Украине продолжает дорожать автогаз

Стоимость автогаза в крупных сетях АЗС превысили 40 гривен за литр

В Украине дорожает автогаз. Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 20 по 27 мая на 1,29 – до 40,33 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На 1,55 грн/л повысила цены консолидированная сеть "Привата". На станциях автогаз стоит 39,95 грн/л.

На АЗС ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,99 и 1,02 грн/л до 39,99 и 41 грн/л соответственно.

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За неделю на станциях SOCAR цена выросла на 2 грн., до 39,98 грн./л.

Кроме того, за указанный период на 1-5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и другие.

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