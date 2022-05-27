Почта

В Украине продолжает дорожать автогаз

Стоимость автогаза в крупных сетях АЗС превысили 40 гривен за литр
 |  Автор: Ольга Опенько
В Украине продолжает дорожать автогаз
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине дорожает автогаз. Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 20 по 27 мая на 1,29 – до 40,33 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Ущерб от войны для Украины вырос: цифры

На 1,55 грн/л повысила цены консолидированная сеть "Привата". На станциях автогаз стоит 39,95 грн/л.

На АЗС ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,99 и 1,02 грн/л до 39,99 и 41 грн/л соответственно.

Читайте также: Работодатели во время войны могут объявить простой: детали

За неделю на станциях SOCAR цена выросла на 2 грн., до 39,98 грн./л.

Кроме того, за указанный период на 1-5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и другие.

Ранее мы писали, что во Львове решили поднять стоимость проезда в автобусах.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
27.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 35.33 37.44 0.00
Продажа 36.21 38.58 0.00
Все курсы наличных валют...
27.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.32 0.46
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK