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Турция планирует покупать зерно у Украины со скидкой

В Турции состоятся две важные встречи, посвященные поставке на мировые рынки украинского зерна
 |  Автор: Ольга Опенько
Турция планирует покупать зерно у Украины со скидкой
Иллюстративное фото / EPA

Турция планирует покупать украинское зерно со скидкой в ​​25%. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, пишет Yeni Safak.

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"Есть договоренности с Украиной о закупке зерна с 25%-скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасного экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", – сказал он.

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Отмечается, что в Турции состоятся две важные встречи, посвященные поставке на мировые рынки украинского зерна.

Одна из них состоится в Стамбуле с участием представителей:

  • Украины,
  • Турции,
  • РФ,
  • ООН.

Кроме того, состоится встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Речь будет идти о создании "зеленого коридора" для вывоза украинского зерна.

Ранее мы писали, что Россия прямо ответственна за недостачу зерна в мире, потому что блокирует порты Украины. 

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