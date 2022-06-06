РФ пытается продать украденное в Украине зерно странам Африки

США разослали предупреждение 14 странам о том, что российские грузовые суда покидают порты вблизи Украины с "украденным украинским зерном"

Кремль пытается продать украденную в Украине пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки. Об этом пишет The New York Times.

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В частности, США разослали предупреждение 14 странам, в основном в Африке, о том, что российские грузовые суда покидают порты вблизи Украины с "украденным украинским зерном".

При этом многие африканские страны двойственно относятся к западной санкционной кампании против России.

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Стоит отметить, что Россия и Украина обычно обеспечивают около 40% потребности в пшенице в Африке. Засуха заставила голодать 17 миллионов человек, в основном в некоторых частях Сомали, Эфиопии и Кении.

Столкнувшись с такой насущной потребностью, многие африканские страны вряд ли задумаются откуда поступает им зерно.

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Так, несколько африканских официальных лиц отказались обсуждать американское предупреждение об украденном украинском зерне.

Мачария Камау, главный секретарь министерства иностранных дел Кении, отрицал, что Кения получала какие-либо сообщения. Минди Касига, пресс-секретарь министерства иностранных дел Танзании, заявила, что позиция ее страны "всегда была нейтральной".

В Пакистане, который рассматривает возможность покупки двух миллионов тонн пшеницы в России, высокопоставленный представитель министерства иностранных дел сказал, что американцы подчеркивали суверенитет Пакистана, когда просили о помощи.

Ранее мы писали, что за последний месяц в Украине больше всего подорожали крупы. Так, пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм, рис - на 21,1% до 40,1 гривен за килограмм, крупа гречневая - 13,8% до 61,7 гривен за килограмм.