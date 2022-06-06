Россия прямо ответственна за дефицит зерна в мире - Борель

Постоянная блокада Россией портов Украины делает невозможным экспорт тонн зерна

Россия прямо ответственна за недостачу зерна в мире, потому что блокирует порты Украины. Об этом в Twitter написал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Читайте также: Тарифы на газ и тепло в Украине заморозят до конца войны

Боррель отметил, что Евросоюз ввел санкции, чтобы нанести удар по способности России продолжать войну, ведь ведение агрессивных войн недопустимо.

При этом ограничительные меры не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и ее транспортировку, и поэтому пшеница не является объектом санкций.

Читайте также: Из-за войны в Украине цены на продукты и топливо станут рекордными - ВБ

"Постоянная блокада Россией портов Украины делает невозможным экспорт тонн зерна, в частности кукурузы и пшеницы, которые сейчас оказались заблокированными в Украине - одного из главных мировых производителей", - заявил Боррель.

Высокий представитель ЕС отметил, что Россия напрямую ответственна за любой дефицит зерна в международной торговле.

"Президент Путин должен прекратить эту войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества. Мы выступаем на стороне Украины", - отметил Боррель.

Ранее мы писали, что все граждане Украины, чье имущество пострадало или было потеряно из-за вооруженной агрессии России, имеют право на компенсацию.