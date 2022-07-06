Решение распространяется на снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт

С сегодняшнего дня, 6 июля 2022 года, ПриватБанк устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций. Об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.

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В первую очередь это касается курсов конвертации по картам.

Так, решение распространяется на снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

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"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях, исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", - объяснили в ПриватБанке.

Ранее мы писали, что ПриватБанк будет запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 000 гривен.