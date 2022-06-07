"Альфа-Банк" в Украине сменит название

Решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования

Правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом. Об этом заявил экс-министр финансов Симеон Дянков, которому по согласованию с Нацбанком было передано право голоса по мажоритарному пакету акций банка.

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Отмечается, что решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования.

"За несколько дней после начала войны правление приняло решение отказаться от бренда "Альфа-Банк". Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", - сказал финансист.

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Решение о переименовании приняло украинское руководство банка, и, чтобы реализовать его на практике, нужны:

решения собрания акционеров,

работающие государственные реестры,

соответствующие нотариальные действия.

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На данный момент в работе несколько новых названий, и какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.

"Украинский банк всегда – задолго до войны и во время ее – был и остается независимым от российского банка, белорусского, люксембургского и так далее... Общее название – да, мешает, поэтому украинская команда быстро приняла решение о его смене, просто проблемы с реестрами и нотариальными действиями не дают быстро реализовать его юридически", - подчеркнул Дянков.

Ранее мы писали, что из-за войны почти 5 миллионов украинцев потеряли работу. Многие вынужденно покинули страну или переехали в другие города в пределах Украины.