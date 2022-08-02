Как погиб и чем известен собственник аграрного гиганта Нибулон Вадатурский

Вадатурский развивал украинское судостроение и построил один из самых крупных в Украине аграрных холдингов и экспортеров зерна

31 июля во время российских обстрелов Николаева погиб владелец агрохолдинга "Нибулон" Алексей Вадатурский. В ОП подозревают, что это произошло неслучайно, пишет Лига.

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В ночь с 30 на 31 июля город подвергался крупнейшему за все время ракетному обстрелу, в сторону Николаева Россия выпустила до 50 ракет. Одна из них попала в дом Героя Украины и владельца агрохолдинга "Нибулон" Алексея Вадатурского. Бизнесмен и его супруга погибли.

Справка: Вадатурский развивал украинское судостроение и построил один из самых крупных в Украине аграрных холдингов и экспортеров зерна.

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СБУ по факту происшествия начала досудебное расследование. По версии советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, гибель аграрного предпринимателя стала неслучайной. Он подозревает, что Вадатурский был конкретной целью.

Вадатурский – один из крупнейших аграриев Украины, а его компания "Нибулон" – один из организаторов логистических маршрутов для экспорта зерна за границу, в том числе через порты Черного моря в рамках "зернового соглашения".

Прямых улик своей версии Подоляк не приводит. Однако, 31 июля главный редактор пропагандистского СМИ России Russia Today Маргарита Симоньян напомнила, что Вадатурский с 2018 находится под санкциями РФ. Кроме этого, она без доказательств заявила, что бизнесмен якобы "финансировал" "карательные батальоны" Порошенко.

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