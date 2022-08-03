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Курс валют на 3.08.2022: Евро подешевел

Официальный курс гривны к доллару США зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 3.08.2022: Евро подешевел
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 августа 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 3.08.2022: Евро подешевел на 3 копейки

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3738 грн. (37,38 за евро, -3 коп.) 
  • 100 российских рублей – 60,7 грн. (6,07 за 10 рублей, +19 коп.) 
  • 100 польских злотых – 794 грн. (7,94 за злотый, +5 коп.) 

Курс валют на межбанке 3 августа 2022 года  

На межбанковском рынке на 3.08.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 37.41/37.78

Курс валют на черном рынке 3 августа 2022 года 

На черном рынке на 3.08.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 39.55/40.10
  • евро (покупка / продажа) - 40.00/40.80

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что НБУ ужесточил требования к пунктам  обмена валют.

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