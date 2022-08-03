- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 3.08.2022: Евро подешевел
Официальный курс гривны к доллару США зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 3 августа 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 3.08.2022: Евро подешевел на 3 копейки
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3738 грн. (37,38 за евро, -3 коп.)
- 100 российских рублей – 60,7 грн. (6,07 за 10 рублей, +19 коп.)
- 100 польских злотых – 794 грн. (7,94 за злотый, +5 коп.)
Курс валют на межбанке 3 августа 2022 года
На межбанковском рынке на 3.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 37.41/37.78
Курс валют на черном рынке 3 августа 2022 года
На черном рынке на 3.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.55/40.10
- евро (покупка / продажа) - 40.00/40.80
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: