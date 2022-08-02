НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют

Регулятор установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений

Национальный банк Украины ужесточил требования к помещениям небанковских учреждений. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Так, регулятор установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций:

обязательность обустройства помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения;

обязательность применения охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличности, с которой работает небанковское учреждение;

обязательность оборудования рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличности либо кассовыми машинами, либо конструктивными элементами ограждающих конструкций;

обязательность хранения ценностей в хранилище или сейфе, используемом как хранилище.

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Решение является:

продолжением мер НБУ по ужесточению требований к помещениям небанковских учреждений,

обусловлено необходимостью сбалансирования требований к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления, финансовых услуг,

усилением безопасности работы и защиты кассовых работников и клиентов небанковских учреждений.

Постановление №166 вступает в силу с 1 ноября 2022 года.

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