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НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют
Регулятор установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений
Национальный банк Украины ужесточил требования к помещениям небанковских учреждений. Об этом информирует пресс-служба НБУ.
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Так, регулятор установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций:
- обязательность обустройства помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения;
- обязательность применения охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличности, с которой работает небанковское учреждение;
- обязательность оборудования рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличности либо кассовыми машинами, либо конструктивными элементами ограждающих конструкций;
- обязательность хранения ценностей в хранилище или сейфе, используемом как хранилище.
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Решение является:
- продолжением мер НБУ по ужесточению требований к помещениям небанковских учреждений,
- обусловлено необходимостью сбалансирования требований к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления, финансовых услуг,
- усилением безопасности работы и защиты кассовых работников и клиентов небанковских учреждений.
Постановление №166 вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
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