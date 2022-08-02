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НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют

Регулятор установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений
 |  Автор: Ольга Опенько
НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины ужесточил требования к помещениям небанковских учреждений. Об этом информирует  пресс-служба НБУ.

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Так, регулятор установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций:

  • обязательность обустройства помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения;
  • обязательность применения охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличности, с которой работает небанковское учреждение;
  • обязательность оборудования рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличности либо кассовыми машинами, либо конструктивными элементами ограждающих конструкций;
  • обязательность хранения ценностей в хранилище или сейфе, используемом как хранилище.

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Решение является:

  • продолжением мер НБУ по ужесточению требований к помещениям небанковских учреждений, 
  • обусловлено необходимостью сбалансирования требований к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления, финансовых услуг,
  • усилением безопасности работы и защиты кассовых работников и клиентов небанковских учреждений.

Постановление №166 вступает в силу с 1 ноября 2022 года.

Ранее мы писали, что наличный курс доллара в ближайшее время должен откатиться к отметке, близкой к зафиксированному Нацбанком курсу  на безналичном рынке.

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