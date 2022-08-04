Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Курс валют на 4.08.2022: Евро дешевеет

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 4.08.2022: Евро дешевеет
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 4 августа 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 4.08.2022: Евро подешевел на 14 копеек

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3724 грн. (37,24 за евро, -14 коп.) 
  • 100 российских рублей – 59,7 грн. (5,97 за 10 рублей, -10 коп.) 
  • 100 польских злотых – 793 грн. (7,93 за злотый, -1 коп.)

Курс валют на межбанке 4 августа 2022 года  

На межбанковском рынке на 4.08.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 37.39/37.76

Курс валют на черном рынке 4 августа 2022 года 

На черном рынке на 4.08.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 38.23/39.00
  • евро (покупка / продажа) - 38.50/39.50

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что НБУ установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 38.14 38.40 0.00
Продажа 39.30 39.73 0.00
Все курсы наличных валют...
04.08.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 37.25 0.60
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK