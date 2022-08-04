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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 4.08.2022: Евро дешевеет
Официальный курс гривны к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 4 августа 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 4.08.2022: Евро подешевел на 14 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3724 грн. (37,24 за евро, -14 коп.)
- 100 российских рублей – 59,7 грн. (5,97 за 10 рублей, -10 коп.)
- 100 польских злотых – 793 грн. (7,93 за злотый, -1 коп.)
Курс валют на межбанке 4 августа 2022 года
На межбанковском рынке на 4.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 37.39/37.76
Курс валют на черном рынке 4 августа 2022 года
На черном рынке на 4.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 38.23/39.00
- евро (покупка / продажа) - 38.50/39.50
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что НБУ установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.
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