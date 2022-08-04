Курс валют на 4.08.2022: Евро дешевеет

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 4 августа 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 4.08.2022: Евро подешевел на 14 копеек

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3724 грн. (37,24 за евро, -14 коп.)

100 российских рублей – 59,7 грн. (5,97 за 10 рублей, -10 коп.)

100 польских злотых – 793 грн. (7,93 за злотый, -1 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 4 августа 2022 года

На межбанковском рынке на 4.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93

евро (покупка / продажа) - 37.39/37.76

Курс валют на черном рынке 4 августа 2022 года

На черном рынке на 4.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 38.23/39.00

евро (покупка / продажа) - 38.50/39.50

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что НБУ установил унифицированные правила к организации защиты помещений учреждений, работающих на рынке валютных операций.