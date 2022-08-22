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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 22.08.2022: Евро покатился вниз
Официальный курс гривны к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 22 августа 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 22.08.2022: Евро подешевел на 47 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3674 грн. (36,74 за евро, -47 коп.)
- 100 российских рублей – 61,9 грн. (6,19 за 10 рублей, +7 коп.)
- 100 польских злотых – 773 грн. (7,73 за злотый, -14 коп.)
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Курс валют на межбанке 22 августа 2022 года
На межбанковском рынке на 22.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) – 36.56/36.93
- евро (покупка/продажа) – 36.76/37.13
Курс валют на черном рынке 22 августа 2022 года
На черном рынке на 22.08.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) - 40.60/40.85
- евро (покупка/продажа) – 40.65/41.00
Ранее мы писали, что Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте.
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