Курс валют на 22.08.2022: Евро покатился вниз

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 22 августа 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 22.08.2022: Евро подешевел на 47 копеек

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3674 грн. (36,74 за евро, -47 коп.)

100 российских рублей – 61,9 грн. (6,19 за 10 рублей, +7 коп.)

100 польских злотых – 773 грн. (7,73 за злотый, -14 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.



Курс валют на межбанке 22 августа 2022 года

На межбанковском рынке на 22.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) – 36.56/36.93

евро (покупка/продажа) – 36.76/37.13

Курс валют на черном рынке 22 августа 2022 года

На черном рынке на 22.08.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) - 40.60/40.85

евро (покупка/продажа) – 40.65/41.00

Ранее мы писали, что Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте.