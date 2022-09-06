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Курс валют на 6.09.2022: Евро покатился вниз
Евро упал ниже доллара
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 6 сентября 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 6.09.2022: Евро подешевел на 27 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3626 грн. (36,26 за евро, -27 коп.)
- 100 российских рублей – 60,0 грн. (6,00 за 10 рублей, -3 коп.)
- 100 польских злотых – 765 грн. (7,65 за злотый, -11 коп.)
Курс валют на межбанке 6 сентября 2022 года
На межбанковском рынке на 6.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 36.29/36.65
Курс валют на черном рынке 6 сентября 2022 года
На черном рынке на 6.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.75/40.95
- евро (покупка / продажа) - 40.10/40.35
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что евро подешевел по отношению к доллару к 20-летнему минимуму.
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