Курс валют на 6.09.2022: Евро покатился вниз

Евро упал ниже доллара

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 6 сентября 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 6.09.2022: Евро подешевел на 27 копеек

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3626 грн. (36,26 за евро, -27 коп.)

100 российских рублей – 60,0 грн. (6,00 за 10 рублей, -3 коп.)

100 польских злотых – 765 грн. (7,65 за злотый, -11 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 6 сентября 2022 года

На межбанковском рынке на 6.09.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93

евро (покупка / продажа) - 36.29/36.65

Курс валют на черном рынке 6 сентября 2022 года

На черном рынке на 6.09.2022 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 40.75/40.95

евро (покупка / продажа) - 40.10/40.35

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что евро подешевел по отношению к доллару к 20-летнему минимуму.