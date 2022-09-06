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Нацбанк ограничил возможности покупать валюту для бизнеса

НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей при соблюдении определенных условий
 |  Автор: Ольга Опенько
Нацбанк ограничил возможности покупать валюту для бизнеса
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк запретил бизнесу покупать валюту для расчетов. Соответствующие изменения внесены постановлением правления Нацбанка от 2 сентября №197, которое вступает в силу 6 сентября, информирует пресс-служба регулятора.

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"Национальный банк определил, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать наличную у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины", – говорится в сообщении.

В целях создания благоприятных условий для достижения договоренностей между украинскими заемщиками и внешними кредиторами НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам при одновременном соблюдении следующих условий:

  • дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);
  • заемщик по состоянию на 24 февраля 2022 не имел просроченной задолженности по кредитному договору;
  • общая сумма средств, которую разрешается перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не должна превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля по 10 августа 2022 (включительно);
  • средства, используемые для покупки иностранной валюты и перевода валютных ценностей с целью уплаты соответствующих процентных платежей, не должны привлекаться по кредитам от резидентов;
  • заемщик не имеет задолженности по налоговым платежам;
  • заемщик продолжал осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022, в том числе выплачивал зарплату сотрудникам и другие обязательные платежи.

Объем средств на валютных счетах клиентов – юридических лиц (без учета средств бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет $8,7 млрд.

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Так, соответствующая норма:

  • уменьшит спрос на иностранную валюту,
  • позволит сохранить международные резервы Украины, которые важны для обеспечения оборонных потребностей, стабильной работы экономики и финансовой системы страны.

Ранее мы писали, что Украина рассчитывает на получение 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

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