Нацбанк ограничил возможности покупать валюту для бизнеса

НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей при соблюдении определенных условий

Национальный банк запретил бизнесу покупать валюту для расчетов. Соответствующие изменения внесены постановлением правления Нацбанка от 2 сентября №197, которое вступает в силу 6 сентября, информирует пресс-служба регулятора.

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"Национальный банк определил, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать наличную у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины", – говорится в сообщении.

В целях создания благоприятных условий для достижения договоренностей между украинскими заемщиками и внешними кредиторами НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам при одновременном соблюдении следующих условий:

дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);

заемщик по состоянию на 24 февраля 2022 не имел просроченной задолженности по кредитному договору;

общая сумма средств, которую разрешается перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не должна превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля по 10 августа 2022 (включительно);

средства, используемые для покупки иностранной валюты и перевода валютных ценностей с целью уплаты соответствующих процентных платежей, не должны привлекаться по кредитам от резидентов;

заемщик не имеет задолженности по налоговым платежам;

заемщик продолжал осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022, в том числе выплачивал зарплату сотрудникам и другие обязательные платежи.

Объем средств на валютных счетах клиентов – юридических лиц (без учета средств бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет $8,7 млрд.

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Так, соответствующая норма:

уменьшит спрос на иностранную валюту,

позволит сохранить международные резервы Украины, которые важны для обеспечения оборонных потребностей, стабильной работы экономики и финансовой системы страны.

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